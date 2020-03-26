В России за сутки провели 7,9 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Около 7,9 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра Правительства РФ.

"7,9 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (25.03.2020)", - говорится в документе. Всего в стране на сегодняшний день провели 192,8 тыс. исследований.

Отмечается, что к тестированию на коронавирус приступили крупные частные лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга, с которыми взаимодействует Роспотребнадзор.