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Распространение коронавируса нового типа

В России за сутки провели 7,9 тыс. тестов на коронавирус

Всего в стране провели 192,8 тыс. исследований

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Около 7,9 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра Правительства РФ.

"7,9 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (25.03.2020)", - говорится в документе. Всего в стране на сегодняшний день провели 192,8 тыс. исследований.

Отмечается, что к тестированию на коронавирус приступили крупные частные лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга, с которыми взаимодействует Роспотребнадзор.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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