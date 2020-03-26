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Распространение коронавируса нового типа

Круизное судно с людьми с симптомами пневмонии держит курс к берегам Флориды

На борту лайнера находятся 1243 пассажира

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Круизное судно Zaandam, на борту которого у 77 человек наблюдаются симптомы пневмонии, держит курс к берегам США с целью прибыть в порт города Форт-Лодердейл (штат Флорида) 30 марта. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на данные компании - оператора судна Holland America.

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На борту Zaandam находятся 1243 пассажира и 586 членов экипажа, у 77 из них наблюдаются симптомы пневмонии. "Мы намереваемся следовать в Форт-Лодердейл во Флориде и прибыть туда 30 марта, хотя подготовка этого плана находится в стадии завершения. Ни один человек не сходил с этого судна с момента его выхода из порта Пунта-Аренас в Чили 14 марта", - говорится в сообщении компании.

Zaandam начало путешествие из Буэнос-Айреса (Аргентина) 7 марта, до того, как Holland America объявила 17 марта о временном прекращении плавания своих судов из-за последствий коронавируса. "Так как сезон пневмонии начался, а на борту нет тестеров COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), сложно определить причину значительного числа случаев заболевания в настоящий момент", - информировала компания.

Она направила второе судно Rotterdam с необходимым количеством тестеров и припасами. Встреча двух судов намечена на вечер 26 марта у побережья Панамы.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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