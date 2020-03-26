Минздрав максимально ускорил процедуру регистрации медизделий для диагностики COVID-19

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минздрав России проинформировал поставщиков и производителей о том, что процедура регистрации документов медизделий для диагностики новой коронавирусной инфекции будет проводиться в кратчайшие сроки, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"В рамках работы по повышению эффективности мер по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции Минздрав России своим письмом проинформировал субъекты обращения медицинских изделий (поставщиков, производителей и органы исполнительной власти) о том, что при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Технические и клинические испытания данных медизделий могут проводиться как аккредитованными лабораториями, так и Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники Росздравнадзора. В институте можно получить и бесплатную консультацию по вопросам, связанным с регистрацией. В Минздраве отметили, что "детальная проработка производителем (заявителем) документации на регистрацию <...> позволит не только обеспечить качественный уровень доказательства эффективности медизделия, но и высокую скорость его выхода на рынок".