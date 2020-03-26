Сотрудник аппарата правительства отправлен на карантин с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудник аппарата правительства РФ был отправлен на карантин с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе кабинета министров.

"Аппарат правительства подтверждает выявление сотрудника, возможно заболевшего новой коронавирусной инфекцией, его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник отправлен на карантин. Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.