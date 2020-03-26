Срок подачи заявок на получение президентских грантов для НКО продлен до 6 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов продлил до 6 апреля срок приема заявок от некоммерческих организаций (НКО) на получение финансовой поддержки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении в РФ нерабочих дней", в соответствии которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране установлены нерабочие дни. В этой связи Фондом президентских грантов принято решение о переносе даты окончания приема заявок на участие в текущем конкурсе с 31 марта на ближайший следующий рабочий день - 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что продление на шесть дней срока приема заявок не приведет к изменению общих сроков проведения конкурса. Его итоги будут подведены до 15 июня 2020 года, как и планировалось ранее.

По итогам первого конкурса 2020 года некоммерческие организации получили на реализацию проектов более 4 млрд рублей. Прием заявок на второй конкурс начался 26 февраля. Ранее сообщалось, что в ходе конкурса будет распределено около 3,5 млрд рублей.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года Фонд президентских грантов распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.