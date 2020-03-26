Лавров и Макей обсудили координацию по вывозу граждан России и Белоруссии из-за рубежа

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили по телефону вопросы координации взаимодействия по возвращению российских и белорусских граждан из-за рубежа в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Обсуждены вопросы координации взаимодействия России и Белоруссии по возвращению российских и белорусских граждан из-за границы в условиях борьбы с распространением коронавируса", - отметили в министерстве.