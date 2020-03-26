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Распространение коронавируса нового типа

Американцев призвали покинуть РФ до временного прекращения авиасообщения между странами

С полуночи 27 марта Россия прекратит все международное авиасообщение

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посольство США в Москве призвало американцев, желающих вернуться на родину, срочно спланировать свой выезд из России в связи с временным прекращением авиасообщения между двумя странами из-за эпидемии коронавируса.

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"Посольство США проинформировано о том, что коммерческие и чартерные рейсы из России могут быть серьезно ограничены или полностью отменены 27 марта. Мы продолжаем следить за ситуацией в стране и призываем американских граждан, желающих вернуться в США, незамедлительно спланировать свой выезд", - написала в четверг пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс в Twitter.

С полуночи 27 марта Россия прекратит все международное авиасообщение, чартерное и регулярное. Правительство РФ поручило Росавиации обеспечить прекращение с этого времени всех рейсов, которые осуществляются из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением тех, что связаны с возвратом на территорию страны россиян, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с большинством стран, включая государства Евросоюза, Китай, Японию, США и другие.

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