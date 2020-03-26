Генсек ООН признал, что пока человечество проигрывает войну с вирусом

ООН, 26 марта. /ТАСС/. Лидеры стран "Группы двадцати" должны разработать совместный план "военного времени", чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на прошедшем в формате видеоконференции в четверг саммите G20.

"Мы находимся в состоянии войны с вирусом и мы не побеждаем, - признал он. - За три месяца количество подтвержденных случаев заболевания достигло отметки в 100 тысяч. Лишь за 12 дней количество случаев возросло еще на 100 тысяч. В третий раз оно увеличилось на сто тысяч в течение четырех дней. И, наконец, в четвертый - за полтора дня", - указал Гутерриш.

"Чтобы сражаться в войне требуется план военного времени, - констатировал глава ООН. - Солидарность играет ключевую роль. Особенно солидарность стран Группы двадцати с развивающимся миром, со странами, где идут конфликты".

В ряде трех конкретных направлений действий, которые должны предпринять страны "двадцатки", генсек назвал подавление распространения вируса, минимализацию экономических последствий и построение в будущем более устойчивой глобальной экономической системы. Он также вновь призвал страны остановить все идущие сейчас боевые действия.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.