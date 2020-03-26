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Основной период ЕГЭ пройдет в установленное время

Переносить сроки сдачи экзаменов пока не планируется

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдет в установленное время, переносить сроки пока не планируется. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает", - сказал Глушко.

Досрочный этап ЕГЭ был перенесен на июнь из-за коронавируса. Проведение ЕГЭ в 2020 году было запланировано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля - досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный.

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