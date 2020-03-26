В СКФО в период пандемии коронавируса принимают ограничительные меры

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом на Северном Кавказе увеличилось и достигло 10. В связи с ростом распространения инфекции горнолыжные курорты приостанавливают работу, восходителям на Эльбрус рекомендовали спуститься вниз, закрываются гостиницы и кафе. В Ставропольском крае создан единый волонтерский центр для оказания людям адресной помощи, а инвалиды-колясочники в Северной Осетии организовали пошив многоразовых медицинских масок.

Общественники, чиновники, спортсмены на Северном Кавказе показывают, как можно помочь медикам и обществу в борьбе с коронавирусом и чем занять себя в режиме самоизоляции.

Лечение и мониторинг

На Северном Кавказе в настоящий момент подтверждены 10 случаев наличия коронавируса. Из новых за последние сутки три случая на Ставрополье, где первым пациентом стала бывший главный внештатный инфекционист края. "Первая пациентка, которой первоначально был установлен диагноз, находится в больнице и проходит лечение, отмечается определенная положительная динамика, <…> имеется ряд сопутствующих заболеваний, пациентка получает все необходимое лечение. Остальные четыре пациента не имеют никакой симптоматики, это крайне легкая степень устанавливается у этих пациентов, они не получают никакого лечения, находятся в карантинной зоне.

В Кабардино-Балкарии заболевших четверо, по данным Минздрава республики, новых случаев за последние сутки не выявлено. Как сообщает управление Роспотребнадзора по КБР, по состоянию на 26 марта в регионе под медицинским наблюдением остаются 290 человек.

В Чечне предварительные тесты показали наличие коронавируса у девяти человек, официальное подтверждение из центра "Вектор" пришло пока по одному пациенту. "Трое прибыли из Турции, они имеют проявления острого респираторного вирусного заболевания - температура по вечерам, кашель. Остальные шесть, которые [контактировали с тремя приехавшими из Турции] на территории Чеченской Республики, абсолютно бессимптомны, они ничем не отличаются от здоровых людей", - рассказал ТАСС министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

В Дагестане с подозрением на коронавирус госпитализированы также девять человек, предварительные тесты на COVID-2019 у них показали положительный результат, пробы направлены на повторное исследование. "Шестеро заболевших приехали из регионов и стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, - Лондона, Турции и Москвы, остальные трое имели контакт с зараженными. Роспотребнадзором установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими, им рекомендовано уйти в самоизоляцию", - сообщается в четверг в аккаунте республиканского Минздрава в Instagram.

Курорты закрываются, профилактика усиливается

После объявления недельных каникул на территории страны руководство горнолыжных курортов Северного Кавказа приняло решение приостановить работу. "И чтобы избежать самых сложных сценариев, важно действовать уже сейчас. Мы приняли решение приостановить на неделю работу наших курортов", - сообщил в четверг на своей странице в Instagram гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Курорты "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" закрываются с 28 марта по 6 апреля, туристы смогут вернуть стоимость купленных ски-пассов, компания открыла горячую линию для решения всех возникающих вопросов. В Кабардино-Балкарии с 28 марта приостановит работу вся курортная зона Приэльбрусья. К восхождению на Эльбрус в республике готовились семь человек, все они граждане России, спасатели рекомендовали им спуститься вниз как можно скорее.

"Ряд гостиниц и кафе также приняли решение о временном закрытии. Убедительно просим воздержаться от поездок в Приэльбрусье и другие туристические дестинации Кабардино-Балкарии в течение всего периода, пока действуют особые меры. Призываем туристический бизнес проявить гражданскую сознательность и на время отказаться от проведения туров и региональных экскурсионных программ", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

В Северной Осетии принято решение приостановить работу республиканского геронтологического центра, а детей, отдыхающих в санаториях республики, направить по домам. В Карачаево-Черкесии на въездах в регион установили медицинские посты. "При въездах в республику усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Четыре поста дежурят в круглосуточном режиме. Всем въезжающим на территорию республики проводятся дистанционная термометрия и при необходимости врачебный осмотр людей с повышенной температурой. Совместный осмотр проводят сотрудники МВД по КЧР, Росгвардии и врачи", - сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

В Ингушетии министерства республики приостановили проведение дней открытых дверей и личного приема граждан. В республике пока не закрыто посещение мечетей, но богословы и имамы призывают в эфире местного телевидения не покидать без особой нужды свои дома. "Публичные мероприятия уже отменены, но я также прошу по возможности ограничить посещение любых мест массового скопления людей, включая и семейные встречи, и не выходить без надобности из дома. Пока ограничения носят рекомендательный характер, но в ближайшее время мы рассмотрим перечень дополнительных мер", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Личный пример

Дистанционная работа и обучение, общение в социальных сетях и мессенджерах, привыкание к новым условиям жизни - основные темы обсуждения в российских регионах и во всем мире. Общественники, чиновники, спортсмены на Северном Кавказе личным примером показывают, какие действия могут предотвратить распространение коронавируса, и призывают не поддаваться панике.

Инвалиды-колясочники в Северной Осетии организовали пошив многоразовых медицинских масок. "Мы решили таким образом призвать людей не паниковать по поводу того, что в некоторых аптеках нет медицинских масок. Их можно сделать самим с помощью семи-восьми слоев марли, нитки и иголки. Как минимум нужно четыре таких маски в день, вечером достаточно их постирать, продезинфицировать, погладить и вновь использовать на следующий день", - сообщила ТАСС директор республиканского Центра реабилитации инвалидов Жанна Цаллагова.

Особенное внимание в ближайшие дни может понадобиться людям из групп риска, которым в период пандемии лучше минимизировать контакты. В Ставропольском крае создан единый волонтерский центр, который принимает заявки на адресную помощь. Предварительно, поддержка в случае режима самоизоляции может понадобиться порядка 21 тыс. жителей региона возрастом старше 65 лет.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров ранее сообщил, что лично возьмет шефство над двумя пожилыми жителями края. "Сходить в магазин или аптеку, помочь вызвать врача, вынести мусор. Все эти простые дела становятся сложными, если ты лишен возможности выйти из дома. И без помощи не обойтись. Я, мои заместители, очень многие неравнодушные люди уже встали в ряды волонтеров и готовы приступить к этой работе", - написал Владимиров в четверг в Instagram.

Футболисты клуба "Ахмат" из Грозного решили рассказать и показать, чем можно заняться дома в случае самоизоляции. На официальной странице клуба в Instagram начали публиковать список любимых футболистами фильмов, книг, музыки и Youtube-каналов.

Спортивные тренировки в удаленном режиме

На карантин временно закрылся зал, в котором тренируются гандболисты ставропольского клуба "Виктор". Спортсмены отнеслись к этой мере с пониманием, сообщается на странице команды "ВКонтакте". "Закрытие зала - не повод расслабляться. Сейчас у нас небольшая пауза в тренировках. А после нее мы раздадим игрокам индивидуальные программы занятий для поддержания спортивной формы дома. Разумеется, под нашим, хоть и дистанционным, контролем", - приводятся в сообщении слова тренера клуба Сергея Кленова.

Фотографии домашних тренировок на своей странице в Instagram выложила легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене. Российская прыгунья в высоту поддержала акцию одного из мировых спортивных брендов, выложив фотографию того, как она делает растяжку дома. "Сейчас, как никогда, мы одна команда", - подписала Ласицкене.

Борец из Дагестана, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев также не намерен останавливать спортивную подготовку. "Цель остается прежней - ее реализация немного отсрочилась", - написал Садулаев на своей странице в Instagram.