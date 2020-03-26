Минобрнауки установило нерабочие дни для вузов и научных организаций до 3 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России в целях профилактики коронавируса установило с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни для вузов и научных организаций, которые находятся в ведении министерства. Это следует из имеющегося в распоряжении ТАСС приказа за подписью главы ведомства Валерия Фалькова.

"Находящиеся в ведении министерства науки и высшего образования РФ организации <…> обязаны предоставить работникам нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Согласно приказу, за нерабочие дни за сотрудниками организаций, подведомственных министерству, сохраняется та система оплаты труда, которая предусмотрена.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом в течение следующей недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".