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Распространение коронавируса нового типа

В Ростовской области возбудили первое дело о нарушении режима самоизоляции

В регионе зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Первое дело об административном правонарушении возбудили после нарушения режима самоизоляции в Ростовской области, где зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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"По данному факту должностным лицом управления Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении гражданки М. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАп РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный надзор"), - говорится в сообщении. Протокол о правонарушении передан в суд.

26 марта представитель Роспотребнадзора вместе с сотрудником отдела полиции осуществил выезд на рабочее место недавно вернувшейся из-за границы жительницы региона. Сотрудники установили, что женщина находилась на рабочем месте. "Тем самым гражданка М. нарушила п. 2 (в части самоизоляции) постановление главного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", - отметили в Роспотребнадзоре.

В среду на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о первом подтвержденном случае заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. По словам губернатора Василия Голубева, девушка вернулась из Таиланда 21 марта, она находится в инфекционном отделении больницы, температуры нет.

Теги
РоссияРостовская областьРаспространение коронавируса нового типа
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