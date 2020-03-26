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Распространение коронавируса нового типа

Armani начнет пошив медицинских халатов

Дом моды на фоне распространения нового коронавируса пожертвовал более €1 млн медучреждениям Милана, а также римскому Национальному институту инфекционных заболеваний
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© Joel Ryan/Invision/AP

ТАСС, 26 марта. Итальянский дом моды Armani, принадлежащий модельеру Джорджо Армани, переоборудует все свои заводы в Италии, обеспечив на них пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление Armani.

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В начале марта дом моды пожертвовал более €1 млн миланским медучреждениям, а также римскому Национальному институту инфекционных заболеваний "Спалланцани" на фоне распространения нового коронавируса. В конце февраля Джорджо Армани провел на Неделе моды в Милане закрытый показ, чтобы не подвергать никого из зрителей риску. Позднее он на неделю закрыл офисы своей компании в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

Вместе с тем автоконцерн FCA (Fiat Chrysler Аutomobiles) в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок и при этом выпускать не менее 1 млн этих медизделий в месяц.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. С начала пандемии число случаев заражения в республике превысило 80,5 тыс., более 8,1 тыс. человек умерли, свыше 10,3 тыс. вылечились. С 10 марта по всей Италии действует жесткий карантин и ограничено передвижение населения.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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