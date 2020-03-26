Специалисты РФ определили комплекс противовирусных мероприятий в медучреждении в Бергамо

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские специалисты, прибывшие в город Бергамо для борьбы с распространением коронавируса, совместно с итальянскими коллегами осмотрели четыре комплекса учреждения здравоохранения для пожилых людей "Carisma", которые используются для лечения заразившихся инфекцией, сообщили в четверг в Минобороны России.

"В ходе осмотра комплексов и при общении с персоналом учреждений были определен комплекс первоочередных мероприятий противоэпидемических (профилактических) мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции среди постояльцев пансионатов для престарелых. Также был определен объем работ по дезинфекции территории прилегающей к пансионатам и внутренних помещений. Согласована рецептура предназначенная для дезинфекции", - сказали в российском военном ведомстве.

"Изучив потребности комплекса в противовирусных мероприятиях российские специалисты 27 марта приступят к выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией в аналогичных учреждениях здравоохранения Бергамо", - добавили в министерстве.

Ранее на российско-итальянском брифинге в Бергамо командир батальона радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС Италии подполковник Дарио де Мази сообщил, что специалисты РФ и Италии проведут совместную рекогносцировку первых четырех из 65 объектов, на которых будут работать российские специалисты.

Российские военные специалисты приступят к оказанию помощи итальянскому городу Бергамо 27 марта. Прежде всего российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Также российские военные будут проводить масштабную санитарную обработку и дезинфекцию всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта.