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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 1 тыс.

 Общее число умерших достигло 75

АНКАРА, 26 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 1 тыс. Об этом свидетельствуют данные, которые привел в четверг министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Сегодня было сделано 7286 тестов, зарегистрировано 1196 новых случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 16 больных. Теперь общее число умерших достигло 75, а больных - 3629", - написал глава Минздрава на своей странице в Twitter.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

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ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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