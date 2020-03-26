На Кубани временно приостановят бронирование гостиниц и санаториев из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Бронирование гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля приостановят в ведущем туристическом регионе России - Краснодарском крае - из-за ситуации с распространением коронавируса, говорится в постановлении губернатора региона Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте администрации.

"С 28 марта по 5 апреля гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг", - говорится в документе.

Краснодарский край является одним из самых популярных туристических регионов России. Санаторно-курортный и туристский комплекс является одной из приоритетных отраслей экономики Краснодарского края. Как сообщало Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, по данным на 2019 год на туристическом рынке региона работают свыше 6000 средств размещения, из них порядка 200 здравниц, более 620 объектов туристского показа, 385 турагентов, 125 туроператоров и 159 экскурсионных организаций.

В конце декабря Кондратьев сообщил ТАСС, что в 2019 году Кубань посетили около 17 млн туристов, как и годом ранее, когда регион принимал несколько матчей чемпионата мира по футболу.