Президент Швейцарии призвала соблюдать международное право в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга призвала мировое сообщество в условиях пандемии коронавируса продолжать соблюдать международное право и следовать принципу многосторонности в решении мировых проблем. Об этом она заявила, обращаясь в четверг к участникам саммита Группы двадцати (G20). Текст ее выступления опубликован на правительственном сайте.

Соммаруга напомнила, что Швейцария - одна из самых процветающих стран мира. "Однако богатство не защитило нас от пандемии, - сказала президент. - Моя страна очень затронута этим вирусом. Это показывает, что есть вещи, которые не купишь за деньги".

Приоритет для Швейцарии в нынешней ситуации - это защита здоровья ее жителей. Вместе с тем, подчеркнула Соммаруга, для таких "небольших, но очень глобализованных государств", как Швейцария, "исключительно важно, чтобы превалировали международное право и мультилатерализм". "Правила, которые мы совместно согласовали, важны как никогда. Их соблюдение, особенно во времена кризиса, - это также выражение нашей совместной солидарности", - констатировала президент.

По ее словам, уже сейчас необходимо всем вместе задуматься над тем, как после завершения пандемии создать "более устойчивый и ответственный мир". Соммаруга высказалась также в поддержку призыва генерального секретаря ООН о прекращении всех вооруженных конфликтов.

Экстренный саммит G20 прошел в четверг в формате видеоконференции. Его цель состояла в координации усилий для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Швейцария не входит в Группу двадцати, однако участвует в ее работе по приглашению председательствующей в этом году в G20 Саудовской Аравии.