Минобороны увеличило число мест в госпиталях на случай госпитализации с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ увеличило количество мест в госпиталях, подготовленных для госпитализации военнослужащих из-за коронавируса, на приблизительно 1,3 мест, говорится бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в ВС РФ, который публикует официальное издание Минобороны газета "Красная звезда".

"В 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4800 койко-мест. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких", - пишет газета.

Согласно изданию, на 25 марта в 32 госпиталях были развернуты 3591 мест.

Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

В бюллетене сообщается, что в Вооруженных Силах РФ проведено 3450 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет.