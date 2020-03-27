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Распространение коронавируса нового типа

Глава Камчатки сдал тест на коронавирус из-за симптомов ОРВИ

Результат оказался отрицательным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин был направлен на лечение в Камчатскую краевую больницу с признаками ОРВИ. Результат теста на коронавирусную инфекцию отрицательный, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Наталья Грачева.

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Илюхин почувствовал недомогание после рабочей поездки в Олюторский район Камчатки в начале недели. Врачи настояли на полноценном лечении.

"Призывая камчатцев максимально ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, губернатор не мог не последовать рекомендациям врачей. Безусловно, тест на коронавирус Владимир Иванович сдал, хотя в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу не выезжал. Результат теста отрицательный", - сказала Грачева.

Она добавила, что большинство рабочих вопросов губернатор продолжает решать дистанционно.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайРаспространение коронавируса нового типа
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