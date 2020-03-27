{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса

Умерший 72-летний мужчина заразился от своей дочери, вернувшейся из Турции

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Узбекистана зарегистрировало первый случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом. Из-за осложнений в результате инфекции умер 72-летний житель городе Намангана, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Минздрава республики Фуркат Санаев.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"72-летний житель Намангана был инфицирован COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) от своей дочери, вернувшейся из Турции, покойный многие годы лечился от сахарного диабета и острой сердечной недостаточности, некоторое время назад он перенес инфаркт", - уточнил Санаев.

Как уточняет со ссылкой на Минздрав Узбекистана портал "Газета.uz", анализы подтвердили наличие у пациента коронавируса в четверг в 23:00 по местному времени (21:00 мск). "27 марта в 04:30 (02:30 мск) пациент, несмотря на реанимационные процедуры, скончался от острого инфаркта миокарда", - уточняет портал.

Вспышка в Узбекистане

Как уточнил в беседе с ТАСС Фуркат Санаев, всего в Узбекистане коронавирусом нового типа заразились 83 человека. Ранее было известно о 55 случаях.

Первый в республике случай заражения был выявлен 15 марта. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили все массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. Затем были закрыты все развлекательные заведения, предприятия общепита, магазины и рынки непродовольственных товаров. С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики.

Теги
УзбекистанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве еще трое пациентов вылечились от коронавируса
Двоих выписали из инфекционной клинической больницы номер 2 и одного - из медицинского комплекса в Коммунарке, уточнила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС