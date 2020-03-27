В Узбекистане сообщили о первой в стране смерти от коронавируса

"72-летний житель Намангана был инфицирован COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) от своей дочери, вернувшейся из Турции, покойный многие годы лечился от сахарного диабета и острой сердечной недостаточности, некоторое время назад он перенес инфаркт", - уточнил Санаев.

Как уточняет со ссылкой на Минздрав Узбекистана портал "Газета.uz", анализы подтвердили наличие у пациента коронавируса в четверг в 23:00 по местному времени (21:00 мск). "27 марта в 04:30 (02:30 мск) пациент, несмотря на реанимационные процедуры, скончался от острого инфаркта миокарда", - уточняет портал.

Вспышка в Узбекистане

Как уточнил в беседе с ТАСС Фуркат Санаев, всего в Узбекистане коронавирусом нового типа заразились 83 человека. Ранее было известно о 55 случаях.

Первый в республике случай заражения был выявлен 15 марта. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили все массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. Затем были закрыты все развлекательные заведения, предприятия общепита, магазины и рынки непродовольственных товаров. С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики.