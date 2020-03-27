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В Москве еще трое пациентов вылечились от коронавируса

Двоих выписали из инфекционной клинической больницы номер 2 и одного - из медицинского комплекса в Коммунарке, уточнила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова
Многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" в Коммунарке
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Еще трое пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"В Москве еще три пациента выздоровели от новой коронавирусной инфекции. Двух выписали из инфекционной клинической больницы номер 2 и одного - из медицинского комплекса в Коммунарке", - сказала Ракова.

Она добавила, что проведенные после лечения исследования на наличие заболевания показали у этих пациентов отрицательный результат.

"Всего в Москве насчитывается уже 18 выздоровевших, все они находятся в удовлетворительном состоянии", - уточнила Ракова.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

Теги
РоссияРакова, Анастасия Владимировна
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