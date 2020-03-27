Более 70 злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД числятся в базе Госавтоинспекции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 70 злостных неплательщиков штрафов за нарушения правил дорожного движения находятся в настоящее время в базе Госавтоинспекции МВД России. Как сообщил ТАСС начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Андрей Клименко, у всех нарушителей числится более тысячи штрафов.

"На сегодняшний день у нас 71 нарушитель, у которых числится свыше тысячи штрафов. Мы их выявляем, видим, где и на каких транспортных средствах они передвигаются. Существуют такие ситуации, когда у человека не одна машина, а целые автопарки, зарегистрированные на физических лиц. Конечно, идеальная ситуация, когда нарушитель живет в одном субъекте и здесь же он нарушает. В этом случае нам проще состыковать наших сотрудников и судебных приставов для изъятия автомобиля у нарушителя", - сказал он, отметив, что в случае, если неплательщик зарегистрирован в одном регионе, а нарушает в другом, то на этот случай в субъектах предусмотрена работа специализированных отелов судебных приставов, которые занимаются как раз такими нарушителями.

"Хочу отметить, что из 71 неплательщика 36 передвигались и жили в одних субъектах - Чеченской Республике, Ингушетии, Волгоградской, Московской и Самарской областях, а также в Москве, а остальные 35 человек - это межсубъектовые, то есть жили в одном городе, а нарушали в другом", - сказал он.

Клименко также отметил, что в настоящее время из 71 неплательщика двое умерли, их дела закрыты, а 17 отработаны. Это значит, что их транспортные средства уже переданы приставам на реализацию, то есть для продажи автомобиля для погашения долга, однако в базах неплательщиков они еще значатся. Он отметил, что иногда продажа автомобилей не покрывает многомиллионные долги неплательщиков. "Например, в феврале этого года проверили и задержали семерых нарушителей, чей общий долг составил 19 миллионов рублей", - сказал он.

По словам представителя Госавтоинспекции, работа ведется планомерная - в настоящее время на дорогах Москвы работают не только сотрудники столичной ГИБДД, но и экипажи Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, которые в реальном времени отслеживают с помощью умной системы "Перехват" злостных нарушителей и принимают меры к остановке транспортных средств. Клименко добавил, что работа также направлена и на выявление и остановку автомобилей, государственный учет которых уже прекращен, например по причине смерти владельца машины, за которым числится долг, но на его автомобиле продолжают передвигаться. По его словам, Госавтоинспекция начала получать от Федеральной налоговой службы данные о таких владельцах с 2018 года. В настоящее время уже обнаружено более 300 тысяч автомобилей, которые принадлежали умершим собственникам, в отношении 80 тысяч регистрация транспортного средства прекращена, а остальные госномера находятся в розыске.