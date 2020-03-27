Еще три тест-системы для диагностики коронавируса находятся на этапе регистрации

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Три новых тест-системы для быстрого диагностирования коронавируса находятся на этапе регистрации. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

"Сейчас идет оформление документов для выпуска новых систем для более быстрого тестирования пациентов уже автоматическим способом. Сегодня на регистрации еще находятся около трех систем", - сказал он.

По словам Мурашко, эти системы планируется зарегистрировать в течение суток, максимум двух. "Один прямо сегодня выйдет", - добавил он.