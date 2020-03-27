РПЦ издала справочник для бездомных о получении помощи во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) издал справочник для бездомных с информацией о том, где во время пандемии коронавируса можно получить помощь. Его начнут распространять в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба отдела.

"Справочник содержит данные о государственных, общественных и религиозных организациях Москвы, оказывающих помощь бездомным. Первая раздача новых справочников среди бездомных людей состоится 27 марта в трех разных точках Москвы. Также "Справочник бездомного" будет бесплатно распространяться среди профильных организаций, помогающим бездомным людям", - говорится в сообщении.

По словам составителя справочника, директора приюта для бездомных "Теплый прием" Ильи Кускова, справочник издан тиражом 15 тыс. экземпляров.

"В период распространения коронавирусной инфекции увеличивается риск заражения для особенно незащищенных людей - бездомных. <...> Мы издали 15 тыс. экземпляров "Справочника бездомного" индивидуально для каждого человека", - приводит его слова пресс-служба. Кусков отметил, что бездомным сложнее обратиться за помощью - у них нет средств связи, поэтому справочники будут для них кстати.