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Распространение коронавируса нового типа

Голикова призвала россиян провести следующую неделю дома

Вице-премьер также порекомендовала россиянам ограничить личные контакты с пожилыми родственниками

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Профсоюзы и работодатели должны призвать работников провести время с 28 марта по 5 апреля дома и не посещать общественные места без необходимости, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, прошедшем в формате видеоконференции.

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"Хочу попросить сторону профсоюзов и сторону работодателей еще раз обратиться к своим коллективам и призвать их быть предельно внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. Несмотря на высвободившееся время, провести его дома, не посещать без особой необходимости общественные места, соблюдать правила личной гигиены", - сказала она.

Голикова отметила, что также нельзя забывать про пожилых родственников. "Нужно помогать и поддерживать их, но постараться ограничить личные контакты, чтобы сберечь их здоровье", - добавила вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в России. Впоследствии Голикова поручила Роструду проследить обеспечение работодателями режима нерабочей недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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