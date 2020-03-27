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Белоруссия не отменит из-за коронавируса мероприятия к 75-летию Победы

Президент страны Александр Лукашенко подчеркнул, что все мероприятия будут организованы на высочайшем уровне

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране пройдут все запланированные к 75-летию Победы мероприятия, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

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"Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия", - подчеркнул глава государства в пятницу во время посещения предприятия "Белгипс" в Минском районе, отвечая на вопрос работника не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Великой Победы.

Президент подчеркнул, что все мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.

Пандемия вызываемого коронавирусом заболевания изменила планы мероприятий в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне в Казахстане. 12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в столице страны Нур-Султане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. В Белоруссии отмечены 86 случаев инфицирования.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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