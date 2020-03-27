В Сочи госпитализировали уклонявшуюся от лечения пациентку с коронавирусом

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. В Сочи госпитализироали пациентку из Москвы, у которой подтвердился коронавирус. Женщина уклонялась от лечения, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В пятницу оперативный штаб на Кубани сообщал, что пациентка отказалась от лечения в больнице. Не выполнив предписание Роспотребнадзора, женщина изолировалась в своем доме в Сочи.

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции контролировали нахождение пациентки дома, чтобы исключить возможную угрозу распространения инфекции.