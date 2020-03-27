В МЧС посоветовали, как приготовить шашлык на даче и не устроить пожар

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Замначальника Главного управления МЧС России по Москве - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Комаров дал на пресс-конференции в ТАСС советы, как безопасно приготовить шашлыки на приусадебном участке.

"Необходимо использовать мангалы на специализированных площадках, где они есть. Если площадки не предусмотрены на территории населенных пунктов, где вы собираетесь отдыхать, то рекомендовано размещать их на расстоянии не менее 50 м от строений или зданий", - сказал он.

По его словам, площадку вокруг мангала необходимо на 10 м расчистить от горючего мусора. Желательно иметь огнетушитель, но если его нет, то подойдет и вода. Также при себе надо иметь телефон, чтобы в случае возгорания вызвать пожарных.

Комаров отметил, что разводить костры на территории населенных пунктов запрещено, так же как и сжигать сухую траву. Прошлогоднюю растительность необходимо собрать со своего участка и утилизировать на полигоне. Если ее немного, то можно закопать.