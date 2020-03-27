В Бельгии подтвердили заражение домашней кошки коронавирусом от хозяина

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Случай заражения коронавирусом домашней кошки от ее хозяина подтвержден в Бельгии. Об этом сообщил в пятницу на ежедневной пресс-конференции представитель министерства здравоохранения королевства Эмманюэль Андрэ.

"Ученые ветеринарного факультета Университета Льежа подтвердили факт заражения кошки коронавирусом от ее хозяина. Проверка была начата на основании симптомов болезни у животного, факт инфицирования подтвержден", - сообщил он.

Число случаев заражения коронавирусом в Бельгии за последние сутки увеличилось на 1 049, 69 человек умерли. Общее число заразившихся достигло 7 284, количество летальных исходов - 289, сообщило в пятницу министерство здравоохранения королевства.

В Бельгии с 14 марта до 5 апреля действует общенациональный карантин. Закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений работают только экстренные службы. Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране - жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района, на транспорте и в магазинах введены нормы дистанции между людьми.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.