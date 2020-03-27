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Распространение коронавируса нового типа

Еще четыре полных самолета с россиянами и гражданами СНГ вылетели в РФ с курортов Египта

Сейчас прорабатывается вопрос о направлении в Египет при необходимости еще самолетов 29 марта

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 27 марта. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Более 760 россиян и жителей стран СНГ, оказавшихся заблокированными на египетских курортах из-за ситуации с коронавирусом, вылетели в пятницу в РФ самолетами авиакомпании Belavia. Через четыре-пять часов они приземлятся в столичном аэропорту Домодедово.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Каире Юсупа Абакарова, сегодня среди пассажиров, покинувших Шарм-эш-Шейх и Хургаду, было много иностранцев - свыше 20 граждан Белоруссии, более 10 жителей Казахстана, а также несколько украинок, которые потом транзитом в Минске и при наличии билетов на последующий рейс смогут попасть к себе домой.

"Борты полностью загружены, улетело даже больше, чем вчера, - 386 человек [из Шарм-эш-Шейха]. - отметил он. - Практически всех туристов удалось отправить".

Как удалось выяснить ТАСС, еще 378 человек вылетело из Хургады.

Не обошлось без сложностей

На борту вылетавших из Шарм-эш-Шейха самолетов домой возвращаются и несколько россиян, добравшихся сюда в последний момент из Каира на такси. Сели на самолет и дайверы из Дахаба, выезд из которого изначально был сопряжен с определенными трудностями.

Из-за повышенных мер безопасности и связанных с действующим в вечернее и ночное время комендантским часом их не хотели выпускать из курортной деревушки. Так уже ранее произошло с туристами из Германии, но дипломатам удалось согласовать всю логистику с губернаторством провинции Южный Синай, и их пропустили. Сразу после завершения комендантского часа в 6 часов утра дайверы выехали из Дахаба.

По рассказам дипломатов, не обошлось и без некоторых сложностей другого плана. Кто-то в социальных сетях, действуя от имени посольства и представляясь организаторами вывозных рейсов, приглашал людей на рейсы 27 и 28 марта, которые не планируются. Так, в пятницу в аэропорт Шарм-эш-Шейха приехали несколько человек, которые сказали, что им было велено приехать, но в списках их не было. Благодаря наличию свободных мест из-за того, что кто-то в последний момент передумал улетать, людей смогли посадить на эти рейсы.

В Хургаде, тем временем, два самолета были также полностью заполнены, при этом на них сажали и пожелавших уехать на родину россиянок с семьями из числа тех, кто постоянно проживает в курортном городе.

В отличие от вчерашнего дня российских дипломатов в пятницу не пропустили в здание аэропорта Шарм-эш-Шейха по соображениям безопасности, и сотрудники посольства, действуя по инструкции, в масках и перчатках координировали отлет пассажиров снаружи.

Сейчас прорабатывается вопрос о направлении в Египет при необходимости еще самолетов 29 марта. Возможно, на них удастся отправить также и людей, застрявших в Каире, а таких там набирается больше сотни человек.

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