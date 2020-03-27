СК опроверг сообщения о возможности приостановки своей работы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг сообщения в мессенджерах о возможности прекращения работы ведомства из-за коронавируса.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, эта информация недостоверная. Ранее в мессенджерах появились сообщения о возможном временном прекращении работы Следственного комитета РФ из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. "Разъясняю, что сотрудники ведомства продолжают работу. Проводятся необходимые процессуальные действия, в частности допросы по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК России", - сказала она.

Вместе с тем Петренко сообщила, что с лицами, которые находятся на карантине, следственные действия не проводятся. Пропуска в здания Следственного комитета оформляются и выдаются в обычном порядке, но лица с симптомами любой вирусной инфекции на территорию СК не допускаются.