{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК опроверг сообщения о возможности приостановки своей работы

Ведомство работает штатно

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг сообщения в мессенджерах о возможности прекращения работы ведомства из-за коронавируса.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, эта информация недостоверная. Ранее в мессенджерах появились сообщения о возможном временном прекращении работы Следственного комитета РФ из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. "Разъясняю, что сотрудники ведомства продолжают работу. Проводятся необходимые процессуальные действия, в частности допросы по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК России", - сказала она.

Вместе с тем Петренко сообщила, что с лицами, которые находятся на карантине, следственные действия не проводятся. Пропуска в здания Следственного комитета оформляются и выдаются в обычном порядке, но лица с симптомами любой вирусной инфекции на территорию СК не допускаются.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Комитет Госдумы поддержал законопроект о заключении до семи лет за нарушение карантина
Речь идет о нарушении карантина инфицированными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС