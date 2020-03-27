Минздрав определил порядок начисления допвыплат медикам, работающим с людьми с COVID-19

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей из резервного фонда на финансовую поддержку данных медработникам. В частности, Минздрав получает 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, еще 1,6 млрд рублей выделяется Роспотребнадзору на выплаты лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно тексту постановления, врачам скорой медицинской помощи дополнительные выплаты могут быть назначены в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата, среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, - 40% от соответствующего дохода, фельдшерам - 20%. Остальному персоналу, содействовавшему в оказании скорой медпомощи, в том числе водителям и санитарам, - также в размере 20%.

Врачам первичного звена, в частности врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам, - 80% от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, среднему и младшему медперсоналу - 40% и 20% соответственно. В то же время врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, могут получить дополнительные выплаты в размере 100% среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, средний медперсонал - в размере 50%, младший медперсонал - 30%.