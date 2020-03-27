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На YouTube появились подборки для длинных выходных

Проект #ДомаВместе, в частности, содержит записи концертов, обучающие видео, а также ролики о том, как создать уют в доме

Google Россия совместно с авторами YouTube создали проект #ДомаВместе, который приурочен к предстоящим длинным выходным. Об этом сообщили в компании.

"На канале YouTube Russia сделали проект #ДомаВместе и собрали тематические плейлисты, которые помогут вам не заскучать в четырех стенах", - рассказала менеджер по связям с общественностью Google Россия Светлана Анурова. 

Проект, в частности, содержит подборки концертов, обучающих видео, рецептов, занятий спортом, а также роликов о том, как создать уют в доме.

Как отмечается, все подборки будут обновляться.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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