В регионах РФ дежурные группы в детсадах готовы принять детей сотрудников экстренных служб

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специальные дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб откроют в детских садах в большинстве регионов России во время нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля. При этом в некоторых субъектах проработаны альтернативные варианты, в числе которых дежурные детские сады и круглосуточные группы, рассказали ТАСС в региональных органах власти. Президент в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. В четверг на горячей линии Минпросвещения ТАСС сообщили, что специальные дежурные группы организуют на следующей неделе в российских детсадах для детей, у которых родители работают в жизнеобеспечивающих службах и будут находиться на рабочем месте. Мониторинг и заявительный принцип Решения об открытии таких групп принимают местные власти на основе данных мониторинга. Например, в Иркутской области работники детсадов обзванивают родителей и выясняют потребность в дежурных группах на время нерабочей недели. В Саратовской области родители сами могут обратиться в управление образования муниципалитета или на горячую линию Минобразования региона и сообщить о намерении отвести ребенка в детсад, сообщили ТАСС в министерстве.

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В некоторых регионах будут проверять, по какой причине родители собираются отдать ребенка в детсад во время нерабочей недели. "Сначала каждый детский сад, воспитатели в группах собирают информацию о потребности по каждой группе, эту информацию аккумулируют заведующие. При поступлении каждого ребенка родители указывают место своей работы, и если это органы власти, МЧС, аптеки, больницы и другие места, кто не выходит на каникулы, то ребенка примут. Если кто-то решил дома отдохнуть, а ребенка в садик отвести, то таких не примут", - пояснили ТАСС в пресс-службе Минобразования Республики Коми. Аналогичное требование ввели в Ивановской области, где дежурные группы в детских садах готовы открыть во всех крупных муниципальных образования региона. Вместе с тем в регионе готовы сделать исключение для одиноких родителей, они также смогут привести ребенка в эти дни в детский сад, сообщила журналистам начальник департамента образования региона Ольга Антонова. В Калужской области готовы принять всех детей из семей, которым это потребуется, при этом не нужно никаких справок и заявлений, достаточно просто приехать в детсад, пояснили ТАСС в Минобрнауки региона. В дежурные группы там будут принимать до 12 человек. Аналогичные ограничения по численности установлены в других регионах: в Курганской области группы будут состоять не более чем из 15 детей, в ХМАО готовы открыть группы, даже если заявки поступят от одного-двух человек. В регионах определят дежурные детсады В некоторых регионах, например в Мурманской области, в каждом районе будут работать дежурные детсады. В отдельных, очень крупных районах региона, таких как Кольский и Кандалакшский, дежурных садов будет больше, их количество сейчас определяют, рассказали ТАСС в Министерстве образования и науки Мурманской области. Сейчас в регионе по распоряжению губернатора все детсады перевели на режим свободного посещения. Родителям предоставили право забирать детей на самоизоляцию.

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