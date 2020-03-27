В регионах РФ дежурные группы в детсадах готовы принять детей сотрудников экстренных служб

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специальные дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб откроют в детских садах в большинстве регионов России во время нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля. При этом в некоторых субъектах проработаны альтернативные варианты, в числе которых дежурные детские сады и круглосуточные группы, рассказали ТАСС в региональных органах власти.
Президент в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. В четверг на горячей линии Минпросвещения ТАСС сообщили, что специальные дежурные группы организуют на следующей неделе в российских детсадах для детей, у которых родители работают в жизнеобеспечивающих службах и будут находиться на рабочем месте.
Мониторинг и заявительный принцип
Решения об открытии таких групп принимают местные власти на основе данных мониторинга. Например, в Иркутской области работники детсадов обзванивают родителей и выясняют потребность в дежурных группах на время нерабочей недели. В Саратовской области родители сами могут обратиться в управление образования муниципалитета или на горячую линию Минобразования региона и сообщить о намерении отвести ребенка в детсад, сообщили ТАСС в министерстве.
В некоторых регионах будут проверять, по какой причине родители собираются отдать ребенка в детсад во время нерабочей недели. "Сначала каждый детский сад, воспитатели в группах собирают информацию о потребности по каждой группе, эту информацию аккумулируют заведующие. При поступлении каждого ребенка родители указывают место своей работы, и если это органы власти, МЧС, аптеки, больницы и другие места, кто не выходит на каникулы, то ребенка примут. Если кто-то решил дома отдохнуть, а ребенка в садик отвести, то таких не примут", - пояснили ТАСС в пресс-службе Минобразования Республики Коми.
Аналогичное требование ввели в Ивановской области, где дежурные группы в детских садах готовы открыть во всех крупных муниципальных образования региона. Вместе с тем в регионе готовы сделать исключение для одиноких родителей, они также смогут привести ребенка в эти дни в детский сад, сообщила журналистам начальник департамента образования региона Ольга Антонова.
В Калужской области готовы принять всех детей из семей, которым это потребуется, при этом не нужно никаких справок и заявлений, достаточно просто приехать в детсад, пояснили ТАСС в Минобрнауки региона. В дежурные группы там будут принимать до 12 человек. Аналогичные ограничения по численности установлены в других регионах: в Курганской области группы будут состоять не более чем из 15 детей, в ХМАО готовы открыть группы, даже если заявки поступят от одного-двух человек.
В регионах определят дежурные детсады
В некоторых регионах, например в Мурманской области, в каждом районе будут работать дежурные детсады. В отдельных, очень крупных районах региона, таких как Кольский и Кандалакшский, дежурных садов будет больше, их количество сейчас определяют, рассказали ТАСС в Министерстве образования и науки Мурманской области. Сейчас в регионе по распоряжению губернатора все детсады перевели на режим свободного посещения. Родителям предоставили право забирать детей на самоизоляцию.
В Сахалинской области дежурные группы создадут во всех детсадах, причем они будут разновозрастные. Для детей сохранится обычный режим дня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Зачастую власти регионов формируют списки дежурных групп в детсадах, исходя из расписания работы предприятий бесперебойного цикла, которые находятся в том или ином районе. Например, в Нижегородской области дежурные группы будут работать в 19 муниципальных районах и городских округах, то есть почти в каждом третьем муниципалитете региона, в основном там, где функционируют предприятия в режиме бесперебойной работы. "К примеру, в Дзержинске будет функционировать пять дежурных групп, в Сарове будет организована работа дежурного детского сада", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона.
В Удмуртии окончательный список детсадов появится в ближайшее время, когда власти получат информацию от крупных предприятий и организаций о графике их работы в период с 30 марта по 5 апреля. "Список детских садов уже есть. В каждом районе города Ижевска, например, по пять детских садов точно мы оставляем, но, возможно, будут изменения с учетом запроса граждан. Мы еще не понимаем, нам не все предприятия ответили, в каком режиме будут работать", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
На время работы дежурных групп в детсадах во всех регионах обеспечат все необходимые противоэпидемические мероприятия: будет проведена дезинфекция с использованием тех средств, которые разрешены в детсадах, будет соблюдаться режим проветривания помещений. Если у сотрудников и детей выявят признаки ОРВИ, их госпитализируют. Оплата труда работников детских садов будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Минтруда России, рассказали ТАСС в пресс-службах региональных органов власти субъектов РФ.
Детсад на самоизоляции
В нескольких субъектах принято решение полностью закрыть все детсады. В частности, в Рязанской области нет распоряжения о создании дежурных групп в детских садах.
В Севастополе не планируют открывать на время долгих выходных дежурные группы и детсады. По словам директора департамента науки и образования Севастополя Елены Богомоловой, даже ради одной группы на своих местах должны быть не только несколько педагогов, но и повара, медики и другие сотрудники учреждения, а ведь именно для того, чтобы они остались дома и снизился риск заражения, вводится нерабочая неделя. При этом, как и прежде, в регионе будут работать три круглосуточные группы, они будут принимать детей, но только на всю неделю, для соблюдения режима самоизоляции.
"Есть такие семьи, где мама и папа работают в полиции, служат в армии и не могут взять выходной, но их очень мало, действительно единицы. У нас всегда работали и сейчас работают три группы круглосуточных, и при острой необходимости туда можно перевести детей. Для этого нужно обратиться в департамент образования или к заведующей своим детским садом. Но в этих группах дети будут находится с понедельника по пятницу, забрать их оттуда нельзя, поскольку выходные дни делаются, чтобы все были изолированы, и дети, и взрослые", - сказала Богомолова.
С 6 апреля, когда детсады в Севастополе откроются вновь, введут режим свободного посещения, родители сами решат, водить ли детей в учреждение. При этом они должны предупредить о своем решении заведующую. Справку из поликлиники, которая обычно требуется, если ребенок отсутствует в детсаде три и более дней, приносить не нужно.