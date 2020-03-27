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Государственные учреждения Москвы будут принимать граждан только по предварительной записи

В очной форме будут предоставлять услуги, которые невозможно получить в электронном виде

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Органы власти и государственные учреждения Москвы будут принимать граждан только по предварительной записи, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

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"Помимо центров государственных услуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы", - написал мэр на своем сайте.

Он подчеркнул, что в очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Мэр также отметил, что если заявитель имел право получить какую-то услугу, но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге. "Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года", - отметил Собянин.

В новость были внесены изменения (16:41 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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