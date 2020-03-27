На космодроме Восточный не зарегистрировано ни одного заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Никто из работающих на космодроме Восточный не заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Роскосмоса.

"На данный момент на территории космодрома Восточный не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией", - сообщили в госкорпорации.

В Космическом центре "Восточный" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") организованы все необходимые мероприятия по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией, отметили в Роскосмосе.

"В ежедневном режиме на космодроме Восточный проводится дистанционная термометрия, все сотрудники с выявленной температурой направляются на осмотр к медицинским работникам, и в случае необходимости им выдается больничный лист и назначается лечение", - отмечается в сообщении.

В особом режиме проводятся дезинфекционные мероприятия на объектах общественного питания и в службе автотранспорта, ежедневно проводится мониторинг простудных заболеваний. "Посредством электронной почты и при помощи размещения информации на информационных стендах предприятия проводится информирование сотрудников о профилактике коронавирусной инфекции, на мониторах, расположенных в холлах крупных объектов, транслируются соответствующие видеоролики", - уточнили в Роскосмосе.

В госкорпорации также сообщили, что все сотрудники, приезжающие из-за рубежа, по специальному телефону единой диспетчерской службы докладывают о своем прибытии, параллельно эта информация поступает главному санитарному врачу по ЗАТО Циолковский. "Далее они организовывают карантинные мероприятия и устанавливают за данными сотрудниками медицинское наблюдение с необходимостью взятия анализов для диагностики коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Меры профилактики на Байконуре

В Космическом центре "Южный" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на комплексе "Байконур", в который входят одноименные космодром и город, также ежедневно проводятся мероприятия по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в госкорпорации. "На рабочих местах и в автотранспорте сотрудниками службы медицинского обеспечения проводится термометрия работников. В зданиях и сооружениях осуществляется регулярная тщательная уборка и обработка поверхностей", - говорится в сообщении.

Заведующий здравпунктом - врач службы медобеспечения Космического центра "Южный" Талап Сахипов, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что центр получил 27 аппаратов для бесконтактной термометрии с инфракрасным включением, а также 3 тыс. защитных масок.

"Каждый день в автобусах, отвозящих работников на космодром, а также в зданиях на рабочих местах мы проводим измерения этими приборами. Если выявляется человек с повышенной температурой или с симптомами ОРВИ в виде кашля, насморка, он отправляется домой и вызывает участкового терапевта", - отметил Сахипов.

По данным Роскосмоса, салоны в транспорте на Байконуре накануне выхода на линию обрабатываются специальным раствором деохлора, который выдают водителям после ежедневного медосмотра. "Дезинфекционные мероприятия проводят дважды в день - утром по приезде водителей и вечером после того, как автомобиль возвращается в парк. По дороге на космодром в автобусах, которые оборудованы телеэкранами, показывают информационную сводку о заболевании", - сообщили в госкорпорации.

Кроме того, в аэропорту Крайний на Байконуре организован санитарно-карантинный пост. "Всем пассажирам, прилетающим на комплекс "Байконур", также проводится термометрия, затем они заполняют специальные анкеты-опросники. Командированные специалисты отслеживаются по месту пребывания, в гостиницах филиала за ними ведется медицинское наблюдение и учет", - отмечается в сообщении.

В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.