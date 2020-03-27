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Минюст отказался от идеи увеличить срок давности за административные правонарушения

В ведомстве заявили, что отказались от этой идеи после общественного обсуждения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции России отказалось от идеи увеличения срока давности за административные правонарушения в новом КоАП. Об этом сообщили ТАСС в Минюсте по итогам публичного обсуждения законопроекта о введении в действие нового КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ранее предполагалось установить в новом КоАП, который должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, давность привлечения к ответственности за административное правонарушение в один год (в действующем КоАП - 2-3 месяца). Разработчики проекта нового КоАП отмечали, что по множеству статей кодекса сроки давности были увеличены до полугода или года, в связи с чем предлагалось в новом кодексе сделать это общей нормой.

Как сообщили в Минюсте в пятницу, от этой идеи после общественного обсуждения отказались. "При доработке нового КоАП не будут увеличены сроки давности привлечения к административной ответственности по тем составам административных правонарушений, по которым в настоящее время эти сроки составляют два месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении уполномоченным органом или должностным лицом) и 3 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении судом)", - сообщили в Минюсте.

В новость была внесена правка (17:33 мск) - передается с уточнением ссылки в первом абзаце.

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