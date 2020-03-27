Мероприятия ко Дню единения народов России и Белоруссии отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, запланированные в Москве и Минске 2 апреля, были отменены в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко.

"Мы не проводим мероприятия, которые традиционно проводим в этот день каждый год, - это мероприятия с торжественной частью и с последующим концертом, которые обычно проходят в Москве и в Минске", - сказала она.

По ее словам, возможен перенос мероприятий на более позднюю дату. "Пока мы следим за развитием ситуации и будем уже потом решать. У нас в принципе есть и другие даты в этом году, у нас есть, например, 8 декабря - годовщина подписания Договора о создании Союзного государства. Да, это [перенос мероприятий] возможно, но сказать, когда это будет, мы сейчас не можем", - пояснила Овчаренко.

Она также сообщила, что перенесена на неопределенное время традиционная пресс-конференция госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, который находится в Москве. По ее словам, рассматривался вариант проведения мероприятия в режиме онлайн, однако это потребовало бы выхода на работу большого количества сотрудников, в том числе технического персонала. "Поскольку московские власти рекомендуют по возможности всем остаться дома, хотя Григорий Алексеевич был настроен проводить эту пресс-конференцию, мы решили все-таки не заставлять людей выходить на работу и отказались от этой идеи", - сказала она.

Союзное государство России и Белоруссии

2 апреля 1996 года лидеры России и Белоруссии - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 года Сообщество двух стран было преобразовано в Союз России и Белоруссии, этот день отмечается как День единения народов двух стран.

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

О коронавирусе

В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Белоруссии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом. В республике провели уже около 24 тыс. тестов на инфекцию, и по этому показателю Белоруссия вошла в десятку стран с наибольшим числом проведенных тестов.