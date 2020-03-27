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Распространение коронавируса нового типа

Сотрудника "Газпрома" госпитализировали с коронавирусом

В компании сообщили, что его состояние стабильное

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудник "Газпром" госпитализирован с положительным тестом на коронавирус, говорится в сообщении управления информации компании.

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"Несколько дней назад работник ПАО "Газпром", находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат. В настоящее время идет процедура госпитализации, - сообщили в компании.

В "Газпроме" отметили, что сотрудник чувствует себя удовлетворительно, его состояние стабильное. "Предпринимаются все необходимые меры, в том числе связанные с установлением круга контактировавших с ним", - отметили в управлении информации.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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