Сотрудника "Газпрома" госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудник "Газпром" госпитализирован с положительным тестом на коронавирус, говорится в сообщении управления информации компании.

"Несколько дней назад работник ПАО "Газпром", находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат. В настоящее время идет процедура госпитализации, - сообщили в компании.

В "Газпроме" отметили, что сотрудник чувствует себя удовлетворительно, его состояние стабильное. "Предпринимаются все необходимые меры, в том числе связанные с установлением круга контактировавших с ним", - отметили в управлении информации.