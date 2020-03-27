Глава Минздрава призвал сократить общение на "длинных выходных"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Нерабочая неделя прежде всего нацелена на то, чтобы минимизировать контакты с окружающими, поэтому не стоит встречаться с друзьями, выезжать на пикники, общаться с пожилыми людьми, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире "КП" .

"В первую очередь, неделя дается для того, чтобы минимизировать контакты, поскольку основной путь передачи - это воздушно-капельный, то есть как раз общение, в обычной жизни оно нам доставляет радость, в этой ситуации оно точно не добавит здоровья, поэтому мы идем по пути именно разрыва наших социальных контактов, разрыва общения, где мы собираемся в группы, где проводим совместно время", - сказал он.

Мурашко отметил, что нужно отказаться от времяпрепровождения с друзьями и близкими, в том числе, не собираться вместе на пикники. Молодым людям не стоит контактировать с пожилыми родственниками, министр посоветовал в данном случае перейти на общение посредством телефона или социальных сетей. Он также призвал не отказываться от физической нагрузки, но подходить к ней рационально и разумно. Кроме того, глава Минздрава отметил пользу бани.

"Если у вас на даче есть баня, я не вижу в этом никаких проблем, если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо. Такие процедуры будут полезны, но главное <...> не простыть, не застудиться, наверно не стоит в этот период прыгать в холодную воду или делать обливания холодной водой", - добавил он.

Министр также считает, что молодым людям стоит посвятить нерабочую неделю самообразованию, почитать книги, попробовать написать стихи или песни.

"Посвятите эту неделю самообразованию. Сегодня такое количество возможностей для того, чтобы расширить свой кругозор, для того, чтобы <...> почитать. В конце концов написать что-то самому или просто читать или стать писателем", сказал он.

Мурашко предложил молодым людям взять гитару и написать песню или стихи. "Может, у нас за эту неделю родится новый Пушкин, или может быть кто-то попытается конкурировать с Бродским, почему нет? <...> Сделайте то, что доставит вам удовольствие именно как реализация собственных талантов и возможностей", - призвал министр.