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Распространение коронавируса нового типа

Кузнецова просит организовать проживание студентов-сирот в общежитиях в условиях карантина

Уполномоченный по правам ребенка также просит руководителей регионов обратить особое внимание на организацию работы в учреждениях для детей-сирот с целью недопущения "негативных явлений"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса с целью защиты прав студентов-сирот, проживающих в общежитиях, в условиях карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте детского омбудсмена.

Как отмечает уполномоченный, в условиях карантина закрываются некоторые общежития, в которых проживают студенты-сироты из-за отсутствия собственного жилого помещения. "Кузнецова просит [рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса] принять оперативные и скоординированные меры во всех субъектах РФ, направленные на поддержку детей-сирот и обеспечению их прав, в том числе по организации временного проживания", - говорится в сообщении.

Также она просит руководителей регионов и профильных ведомств обратить "особое внимание" на организацию работы в учреждениях для детей-сирот в период карантина с целью недопущения "негативных явлений", в том числе самовольных уходов и дефицита лекарственных средств.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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