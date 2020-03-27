Патриарх Кирилл призвал усилить молитвы из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мирян и духовенство Русской Православной Церкви (РПЦ) усилить молитвы из-за распространения коронавируса и ввести в употребление утвержденные им ранее молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном в пятницу на официальном сайте Московской патриархии.

"В нынешнее непростое время, когда по всему миру распространяется коронавирусная инфекция, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архиереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве. В связи с этим предлагается во всех епархиях ввести в употребление прилагаемые особые прошения на сугубой ектении, а также молитву "во время вредоносного поветрия чтомую", ранее утвержденные предстоятелем Русской Православной Церкви для употребления в Первопрестольном граде", - отмечается в письме.

Предлагается также "напечатать молитву, "во время вредоносного поветрия чтомую", в достаточном количестве экземпляров для раздачи прихожанам и предложить верующим читать ее дома.