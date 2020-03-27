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Распространение коронавируса нового типа

Apple представила приложение и интернет-ресурс для информирования о коронавирусе

На сайте пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Apple представила в пятницу мобильное приложение и интернет-ресурс, которые предназначены для информирования пользователей о распространении нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В Apple отметили, что приложение и ресурс созданы в сотрудничестве с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям и сформированной Белым домом комиссией, которая координирует усилия по борьбе с распространением вируса. Они разработаны, "чтобы помочь людям оставаться в курсе событий и предпринять надлежащие меры для защиты здоровья".

На сайте пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения. По итогам краткого опроса предлагаются рекомендации, к примеру, обратиться к врачу, пройти обследование или соблюдать условия карантина. В Apple подчеркивают, что компания не намерена предоставлять полученную от пользователей информацию третьим лицам.

С помощью приложения и интернет-ресурса также можно получить последнюю официальную информацию о вирусе, ознакомиться с рекомендациями властей.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 92,9 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 380 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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