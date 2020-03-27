Россия внесла на рассмотрение Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Россия предлагает Генеральной Ассамблее ООН принять резолюцию по объединению усилий стран в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте российского постпредства при всемирной организации. На данный момент ведутся консультации по инициативе, дата голосования будет назначена позже или же резолюция будет принята консенсусом через процедуру умолчания, без голосования.

"Российская Федерация внесла 26 марта на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии Декларации Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом, - говорится в сообщении. - Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением болезни COVID-19, оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, не допускать дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией, противодействовать финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, признать необходимость распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии".