Число случаев заражения коронавирусом во Франции выросло до 32,9 тыс.

"По результатам тестов, на сегодняшний день 32 964 случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции. <...> Общее число умерших достигло 1 995 человек, то есть 299 за последние сутки", - сказал он.

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 32,9 тыс., увеличившись за сутки на 3 809, при этом 1,9 тыс. человек умерли. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Таким образом, за последние 24 часа было зафиксировано 3,8 тыс. новых случаев заражения. Что касается летальных исходов, то в 85% случаев речь идет о пожилых людях, при этом с 16 по 22 марта, по данным Национального института статистики (Insee), смертность составила 6%. Пока в статистику не попадают данные о погибших в домах престарелых.

По его словам, сейчас более 15,7 тыс. человек находятся в больницах, из них почти 3,8 тыс. - в тяжелом состоянии. При этом 5,7 тыс. человек считаются выздоровевшими.

Глава управления здравоохранения заверил, что больницы столичного региона, на который приходится большинство заболевших, пока не перегружены и могут принимать новых пациентов. В то же время он приветствовал последние операции по перемещению больных из загруженных клиник на востоке Франции, которые совершались при помощи самолета ВВС Франции и специального скоростного поезда TGV - второй состав должен быть запущен в ближайшее время. По его словам, 15 пациентов будут перемещены из больниц региона Иль-де-Франс в департамент Луара, еще 48 пациентов будут вывезены из региона Гранд Эст в регион Новая Аквитания.

Сомнительные тесты

"Пока у нас используются только тесты, которые необходимо проверять в лабораториях. В ближайшее время станут доступны во всем мире тесты, которые позволят проводить быструю диагностику, - сообщил Саломон. - Мы внимательно следим за качеством получаемых тестов. Не столько во Франции, сколько из других стран поступают сигналы о ненадежных тестах, широкое освещение в СМИ получили случаи в Италии и Испании".

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что среди пациентов с тяжелой формой заболевания во французских больницах насчитывается три человека младше 14 лет. Еще в 27 случаях речь идет о пациентах в возрасте от 14 до 45 лет. Данная статистика была опубликована после того, как в столичной больнице Некёр от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 скончалась пациентка в возрасте 16 лет, у которой не было выявлено никаких сопутствующих заболеваний. Тем не менее, до перехода болезни в тяжелую стадию тесты не показывали у нее наличие коронавируса, выявить его удалось лишь с третьего раза.