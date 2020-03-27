Почти 10% заразившихся коронавирусом в Италии - это медики

РИМ, 27 марта. /ТАСС/. Число медицинских работников, заразившихся в Италии коронавирусом, достигло почти 6,5 тыс. человек. Как указывает в пятницу на своем сайте Высший институт здоровья, это 9% от общего числа инфицированных.

Растет и число летальных исходов среди врачей и медперсонала, которое достигло 51. Многие врачи в первые дни эпидемии работали в больницах без защитных материалов. Есть среди умерших и участковые терапевты, некоторые из них вышли на пенсию, но продолжали помогать своим коллегам.

По данным Высшего института здоровья, средний возраст инфицированных медиков - 49 лет, и 35% - мужчины.

В пятницу число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий достигло 969 человек, это самый большой прирост за сутки с начала эпидемии. Ранее наибольшее число летальных исходов за сутки достигало чуть менее 800. Общее число умерших перевалило за 9 тыс. из 86,5 тыс. инфицированных. Вылечились почти 11 тыс. человек.