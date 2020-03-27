Число заразившихся коронавирусом на Юге России выросло

Семь новых случаев заражения выявлено в Крыму за последние сутки, все заразившиеся прибыли из круизов в ОАЭ. Начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что пока не установлено 22 "дальних" контакта с заразившимися, поскольку они ехали частной маршруткой из Краснодара в Симферополь.

В Севастополе в пятницу сообщили о первых случаях заражения коронавирусом. Серьезные симптомы есть только у одного из пациентов - мужчины 1960 года рождения, у других симптомов болезни нет вообще. При этом среди заболевших есть целая семья: житель Севастополя, который приехал из Франции, не обратился к медикам и заразил коронавирусом жену и ребенка - сейчас все госпитализированы. Девушка, приехавшая из Великобритании, также не обратилась к медикам и несколько дней с семьей жила в отеле. Сейчас под карантин поместили весь гостиничный комплекс, персонал и постояльцы обязаны соблюдать самоизоляцию и оставаться в своих номерах.

ТАСС, 27 марта. Число зараженных коронавирусом в регионах Южного федерального округа за сутки увеличилось почти в два раза - с 19 до 34, все они находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых нет, у многих нет даже симптомов болезни. Для борьбы с распространением угрозы в регионах вводят самоизоляцию для пожилых, приостанавливают бронирование в отелях и открывают новые лаборатории для проверки жителей на коронавирус.

В Ростовской области в пятницу стало известно о втором случае заражения коронавирусом в регионе: молодой человек приехал из Франции, его сразу изолировали в инфекционном отделении Азовской районной больницы.

Оперативный штаб Волгоградской области по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе зарегистрированы три новых случая заражения, среди которых один подросток. Их состояние также удовлетворительное.

Таким образом, на территории ЮФО количество подтвержденных случаев заражения за сутки увеличилось почти в два раза - до 34 человек (14 в Крыму, 5 - в Севастополе, 2 - в Ростовской области, 9 - в Краснодарском крае, 4 - в Волгоградской области). У большинства заболевание проходит в легкой форме, состояние всех - стабильное.

Без туристов

Курорты, отели и санатории регионов округа приостанавливают прием отдыхающих из-за угрозы распространения коронавируса. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что "прибылью никакой не заменить жизнь человека". "Я думаю, что меня поймут отельеры, те, кто попал под эти ограничения. Лучше мы потеряем эту неделю, чем весь курортный сезон", - заявил он журналистам.

А для того, чтобы поддержать отрасль, сейчас разрабатываются преференции. По мнению руководителя Крымского отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского, до 1 июня, когда в Крыму начинается "высокий" курортный сезон, ситуация с коронавирусом должна разрешиться, а избежать кризиса в туристической отрасли поможет господдержка.

"Авиакомпании и туроператоры выйдут из кризиса при помощи господдержки. Но адресно она еще не наступила. Если их освободят от налогов, дадут льготные кредиты, им будет легче. Спустя 2-3 месяца запустится маховик работы, и люди выкарабкаются", - считает Зелинский.

Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что на Кубани разрабатывают меры поддержки как для туристической отрасли, так и в целом для всей сферы обслуживания.

"По всему этому комплексу предприятий мы прорабатываем ряд мер и преференций с точки зрения и налоговых, и компенсационных. Сейчас мы ведем консультации с минфином, чтобы можно было понимать принцип компенсационный и принцип софинансирования между регионом и министерством финансов РФ", - сказал глава Кубани.

Самоизоляция - для безопасности

В Адыгее с 30 марта для жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, вводится режим самоизоляции - в регионе таковых более 60 тыс. человек. Министерству труда и социального развития республики поручено организовать горячую линию для приема от этих граждан запросов на доставку продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных препаратов.

Из-за нехватки медицинских масок сотрудники детских садов Адыгейска начали шить многоразовые маски сами, сообщил на своей странице в Instagram глава города Махмуд Тлехас. "Процесс налажен, и пошив продолжается. Работники детских садов обеспечивают индивидуальными средствами защиты не только себя и своих маленьких подопечных, но и делятся масками с работниками учреждений города", - написал Тлехас. Пошив масок организовала и жительница аула Егерухай, учитель и модельер Фатима Бжецева.

В Крыму с 1 апреля начнет работать новая лаборатория, и будет введено дополнительное количество тестов, которые позволят в течение двух часов с высокой степенью вероятности установить наличие коронавируса или его отсутствие. Также будет разработан план по развертыванию обсерваторов.

На Кубани жители одного из районов решили через социальные сети поблагодарить медиков. Так, жители Усть-Лабинского района Краснодарского края начали выкладывать в инстаграм фотографии, где они благодарят врачей.

А в храмах Астраханской епархии молятся об избавлении от коронавируса, священнослужители окропили улицы города святой водой. "По окончании воскресного богослужения митрополит Никон совершил водосвятный молебен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Затем священники отправились на автомобиле по улицам города и окропили их святой водой, молясь об избавлении от эпидемии коронавируса" - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы астраханской епархии иеромонах Игорь Добродеев.