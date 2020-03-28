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Экологическая акция "Час Земли" пройдет в России

Ее лозунгом станет "Каждый может!"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Природоохранная акция "Час Земли" пройдет в России в субботу, 28 марта под лозунгом "Каждый может!", а главной темой в этом году станет экологический активизм, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Акция "Час Земли" пройдет в России уже в 12-й раз. Главной темой акции этого года будет экологический активизм. Кульминацией кампании станет 28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, когда во всем мире свою подсветку погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в российских городах", - говорится в сообщении.

Впервые в этом году запланировано отключение ландшафтной подсветки знаковых городских объектов, помимо традиционных: архитектурно-художественной подсветки и освещения рекламных конструкций.

Официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), в ведении которой находится резиденция президента, Сергей Девятов в беседе с ТАСС заверил, что во время "Часа Земли" будет выключено освещение также по всему периметру Кремля. "Останется гореть только подсветка штандарта президента на Первом корпусе Кремля", - уточнил он.

Международная акция "Час Земли" дольше всего продлится в России. Она "пройдет" через все 11 часовых зон в стране. В Москве, например, планируется отключить подсветку более 2 тыс. зданий. В Мурманске отключат подсветку правительства и думы, Мурманской телебашни. В Красноярске тоже отключат подсветку административных зданий, в городе также пройдет ночной забег с фонариками в режиме онлайн.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, в прошлом году к ней присоединились около 30 млн россиян.

Теги
РоссияМурманская областьКрасноярский край
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