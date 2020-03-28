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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс.

По данным университета Джонса Хопкинса, от последствий заболевания в стране умерли 1 478 человек

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тыс. Такие оценки привел в пятницу университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Согласно этой информации, в стране заражены 100 717 человек, умерли 1 478 человек, поправились 862 инфицированных.

Соединенные Штаты ранее вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя КНР и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил эти цифры хорошо функционирующей системой тестирования.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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