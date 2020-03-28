Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда на Камчатке не явились в медучреждения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 марта. /ТАСС/. Свыше 60 пассажиров чартерного рейса, на котором были вывезены на Камчатку "застрявшие" в Таиланде российские туристы, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства. Им грозит реальная ответственность, сообщает официальный сайт правительства края.

24 марта на полуостров приземлился плановый чартерный рейс из Таиланда. На его борту находились 267 человек. Все получили специальные анкеты, в которых прибывшие указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный срок. 63 человека в медучреждения края до сих пор не обратились.

"Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими. Каждый должен понимать степень ответственности в сложившейся ситуации, тем более, что пассажиры, прибывшие рейсом из Таиланда, были ознакомлены с правилами, которые необходимо соблюдать. Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, теперь нарушителям грозит реальная ответственность, - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Илюхина.

В пятницу глава региона подписал распоряжение, в котором уточняется, что граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, обязаны сообщить о своих поездках, а также оставить контактную информацию на горячей линии Минздрава Камчатского края и Роспотребнадзора и обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней. При появлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться в свою поликлинику за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Раннее ТАСС сообщал, что с 25 марта ограничено авиасообщение с Камчатки в страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Так, 25 марта по решению авиакомпании "Северный ветер" отменен рейс из Петропавловска-Камчатского на Пхукет.